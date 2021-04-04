ЦСКА — СКА: прогноз Павла Лысенкова на 2-й матч полуфинала плей-офф КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на 2-й матч серии 1/2 финала плей-офф Кубка Гагарина КХЛ, в котором сыграют ЦСКА и СКА.

Ставка: ИТБ 1.5 гола СКА за 1.96.

«Мы видели первый матч ЦСКА – СКА (3:0), и в нём у хоккеистов из Санкт-Петербурга особо не было шансов.



На 19-й минуте Иван Телегин открыл счёт, подловив гостей на ошибке – там сломалась клюшка при броске и развернулась контратака. Через 54 секунды Антон Слепышев сделал счёт 2:0, подписав приговор сопернику. Потому что ЦСКА – как акулы, если так ведут, то своего уже не упустят. 45-я минута – гол Максима Шалунова как контрольный выстрел, снимающий всякую интригу.



При этом по технике шла равная борьба. СКА был даже лучше на вбрасываниях (27-24) и особенно при силовых приёмах (17-8). Да и времени в атаке провёл больше (13.30 – 10.44). Но это и понятно. Надо ведь было отыгрываться.



Я бы в этом матче взял кэф 1.96 на то, что СКА не пробьёт индивидуальный тотал в 1.5 шайбы.



Кстати, в первой игре именно этот коэффициент у меня и зашёл. Не думаю, что ЦСКА собирается как-то менять свой хоккей и не будет раскрываться. Разве что пойдут удаления, и СКА начнёт забивать в большинстве. Но московские армейцы играют дисциплинированно. Это вообще будет окопная война, и я бы спрогнозировал, что СКА будет очень трудно в Москве добывать голы».