«Ротор» — «Локомотив»: результат матча 03.04.2021, как сыграли, какой счёт, кто забил

«Ротор» проиграл в Волгограде московскому «Локомотиву» в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 0:2.



На 21-й минуте полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк с передачи нападающего Рифата Жемалетдинова открыл счёт. А на 79-й минуте Жемалетдинов забил сам, реализовав передачу форварда железнодорожников Виталия Лисаковича.

Эксперты считали гостей фаворитами. Ставки на победу москвичей принимались с коэффициентом 1.80: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1800 рублей. Успех волгоградцев оценивался в 5.35, на ничью давали 3.54.

Тотал меньше 2.5 гола шёл за 1.65, а «обе забьют — нет» — за 1.70. Коэффициент на победу железнодорожников всухую составлял 2.60, а на точный счёт 2:0 в пользу «Локомотива» — 6.50.