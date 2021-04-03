«Ротор» — «Локомотив»: результат матча 03.04.2021, как сыграли, какой счёт, кто забил
«Ротор» проиграл в Волгограде московскому «Локомотиву» в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 0:2.
На 21-й минуте полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк с передачи нападающего Рифата Жемалетдинова открыл счёт. А на 79-й минуте Жемалетдинов забил сам, реализовав передачу форварда железнодорожников Виталия Лисаковича.
Эксперты считали гостей фаворитами. Ставки на победу москвичей принимались с коэффициентом 1.80: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1800 рублей. Успех волгоградцев оценивался в 5.35, на ничью давали 3.54.
Тотал меньше 2.5 гола шёл за 1.65, а «обе забьют — нет» — за 1.70. Коэффициент на победу железнодорожников всухую составлял 2.60, а на точный счёт 2:0 в пользу «Локомотива» — 6.50.
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