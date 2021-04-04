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«Ростов» — «Спартак». Платная прямая трансляция
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18:50 Мск
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«Ростов» — «Спартак»: смотреть онлайн 4 апреля, трансляция матча, по какому телеканалу

«Ростов» — «Спартак»: смотреть онлайн 4 апреля, трансляция матча, по какому телеканалу
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4 апреля состоится матч 24-го тура чемпионата России «Ростов» — «Спартак». Начало встречи — в 19:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер».

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.12. Успех ростовчан оценён экспертами в 4.10. А ставки на ничью принимаются за 3.48.

Букмекеры считают, что матч чемпионата России «Ростов» — «Спартак» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.22, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.81. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.49. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.95, на пенальти — за 2.70.

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