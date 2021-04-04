«Урал» — «Арсенал»: смотреть онлайн, трансляция матча РПЛ, какой телеканал покажет

4 апреля состоится матч 24-го тура чемпионата России «Урал» — «Арсенал» Тула. Начало встречи — в 14:00 мск. В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу екатеринбуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.39. Успех туляков оценён экспертами в 3.50. А ставки на ничью принимаются за 3.20.



Букмекеры уверены, что матч чемпионата России «Урал» — «Арсенал» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.46, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.61. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52.

Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.20, на пенальти — за 2.80.