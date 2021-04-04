ЦСКА — СКА, 2-й матч: во сколько начало, смотреть онлайн, какой телеканал покажет

4 апреля состоится второй матч полуфинала Кубка Гагарина ЦСКА — СКА. Начало встречи — в 17:00 мск. В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ», «КХЛ ТВ» и «КХЛ HD».

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 1.95, успех СКА идёт за 4.00.



Букмекеры считают, что матч КХЛ ЦСКА — СКА 4 апреля не будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 2.37, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.63. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 3.80. Гол на первой минуте идёт за 13.00.

Итоговая победа ЦСКА доступна за 1.50, на победу СКА с учётом овертайма дают 2.80. Гол Антона Бурдасова идёт за 4.00, гол Константина Окулова — за 2.73.