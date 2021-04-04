ЦСКА — СКА, 2-й матч: во сколько начало, смотреть онлайн, какой телеканал покажет
4 апреля состоится второй матч полуфинала Кубка Гагарина ЦСКА — СКА. Начало встречи — в 17:00 мск. В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ», «КХЛ ТВ» и «КХЛ HD».
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 1.95, успех СКА идёт за 4.00.
Букмекеры считают, что матч КХЛ ЦСКА — СКА 4 апреля не будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 2.37, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.63. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 3.80. Гол на первой минуте идёт за 13.00.
Итоговая победа ЦСКА доступна за 1.50, на победу СКА с учётом овертайма дают 2.80. Гол Антона Бурдасова идёт за 4.00, гол Константина Окулова — за 2.73.
ЦСКА — СКА. Прогноз на 2-й матч: Валерий Брагин найдёт управу на Слепышева и Шалунова
Первый матч ЦСКА забрал одной левой. Санкт-петербуржцам придётся что-то менять.
Рекомендуем вам
- 4 апреля 2021
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:45
Партнерский контент
Рекомендуем вам