«Урал» — «Арсенал»: во сколько начало, по какому телеканалу, где будет трансляция
4 апреля состоится матч 24-го тура чемпионата России «Урал» — «Арсенал» Тула. Начало встречи — в 14:00 мск. В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу екатеринбуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.39. Успех туляков оценён экспертами в 3.50. А ставки на ничью принимаются за 3.20.
Букмекеры уверены, что матч чемпионата России «Урал» — «Арсенал» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.46, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.61. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52.
Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.20, на пенальти — за 2.80.
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