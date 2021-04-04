На поражение «Краснодара» от «Ахмата» со счётом 0:5 давали коэффициент 200.0

В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» проиграл «Ахмату». Встреча проходила в Краснодаре на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 5:0.



На 5-й минуте Евгений Харин открыл счёт. Мирослав Богосавац с левого фланга вырезал шикарный кросс на дальний угол вратарской, откуда Харин ударом в касание направил мяч в ворота, поймав Матвея Сафонова на противоходе. На 49-й минуте Андрей Семёнов забил второй гол. Исмаэл Силва со стандартного положения выполнил подачу к линии вратарской, откуда Семёнов без прыжка головой вколотил мяч в сетку ворот.



Спустя две минуты Исмаэл здорово сработал в отборе, далее сделал передачу низом к штрафной, которую подхватил Бернард Бериша, на скорости обыграл вратаря и закатил мяч в ворота. На 68-й минуте Бериша оформил дубль. Вышли гости в очередную острую контратаку, в которой Ладислав Альмаси получил передачу на ход, а уже пас на дальнюю штангу замкнул Бериша, в падении переправивший мяч в угол ворот. В добавленное время мяч от Алексея Ионова залетел в ворота «Краснодара».



Эксперты считали «Краснодар» фаворитом: ставки на хозяев принимались за 1.63. Победа «Ахмата» шла за 5.70: выигрыш с 1000 рублей составил бы 5700 рублей. На ничью давали 4.35.



Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.90, тотал больше 4.5 гола — за 6.00. На автогол давали 9.00.

Отметим, что коэффициент на точный счёт 5:0 в пользу грозненцев перед началом встречи составлял 200.0. Ставка в 1000 рублей принесла бы 200 тыс. рублей.