«Севилья» — «Атлетико» Мадрид: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 29-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Севилья» — «Атлетико» Мадрид.
Ставка: обе забьют – нет за 1.78.
«Как известно, вирус ФИФА влияет на все топ-клубы, чье название – не «Атлетико». Диего Симеоне каким-то чудом умудряется великолепно готовить «индейцев» к матчам, следующим сразу после международных пауз. Вот и в этом сезоне «Атлетико» после пауз на игры сборных одержал две важные и сухие победы – над «Сельтой» в Виго (2:0) и над «Барселоной» дома (1:0).
Теперь «матрасникам» предстоит игра против обладателя четвёртой строчки турнирной таблицы, а «Атлетико» в последние месяцы начало сильно лихорадить. Более того, у мадридцев еще и кадровые проблемы в атаке – дисквалифицирован Феррейра-Карраско и под большим сомнением выход на поле Жоау Феликса. Поэтому ставить на «Атлетико» я не рискну, но поставлю на «обе забьют – нет». Все-таки это две команды с лучшими оборонами в чемпионате. «Севилья» пропустила всего лишь 21 мяч за 28 туров, а меньше пропущенных голов только у «Атлетико» — 18. Ставка «обе забьют – нет» сыграла и в очной игре этих соперников в первом круге, когда «Атлетико» выиграл в Мадриде 2:0».
- 4 апреля 2021
-
19:00
-
18:53
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00