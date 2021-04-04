«Севилья» — «Атлетико» Мадрид: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 29-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Севилья» — «Атлетико» Мадрид.

Ставка: обе забьют – нет за 1.78.

«Как известно, вирус ФИФА влияет на все топ-клубы, чье название – не «Атлетико». Диего Симеоне каким-то чудом умудряется великолепно готовить «индейцев» к матчам, следующим сразу после международных пауз. Вот и в этом сезоне «Атлетико» после пауз на игры сборных одержал две важные и сухие победы – над «Сельтой» в Виго (2:0) и над «Барселоной» дома (1:0).



Теперь «матрасникам» предстоит игра против обладателя четвёртой строчки турнирной таблицы, а «Атлетико» в последние месяцы начало сильно лихорадить. Более того, у мадридцев еще и кадровые проблемы в атаке – дисквалифицирован Феррейра-Карраско и под большим сомнением выход на поле Жоау Феликса. Поэтому ставить на «Атлетико» я не рискну, но поставлю на «обе забьют – нет». Все-таки это две команды с лучшими оборонами в чемпионате. «Севилья» пропустила всего лишь 21 мяч за 28 туров, а меньше пропущенных голов только у «Атлетико» — 18. Ставка «обе забьют – нет» сыграла и в очной игре этих соперников в первом круге, когда «Атлетико» выиграл в Мадриде 2:0».