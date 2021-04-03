«Монако» — «Метц»: результат матча 03.04.2021, какой счёт, кто забил, как сыграл Головин

В матче 31-го тура французской Лиги 1 «Монако» обыграл «Метц». Встреча прошла на стадионе «Луи II» в городе Фонвьей и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.



На 50-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас, успешно реализовавший пенальти. Через 2 минуты нападающий Кевин Фолланд упрочил преимущество хозяев в счёте. На 77-й минуте форвард «Монако» Виссам Бен-Йеддер довёл счёт до разгромного. На 89-й минуте встречи Бен-Йеддер оформил дубль.



Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе команды и был заменён на 64-й минуте встречи, результативными действиями не отметился.

Поставить на победу «Монако» предлагалось с коэффициентом 1.59: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1590 рублей. Выигрыш «Метца» оценивался в 6.50, а ничья — в 4.40.

На тотал больше 2.5 мяча давали 2.01, на пенальти — 2.50, а на удаление — 4.00. Победа «Монако» всухую оценивалась в 2.35.