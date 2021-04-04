«Аталанта» — «Удинезе»: результат матча, какой счёт, авторы голов, как сыграл Миранчук

В матче 29-го тура итальянской Серии А «Аталанта» переиграла «Удинезе». Встреча проходила на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо и завершилась со счётом 3:2.



На 19-й минуте счёт открыл форвард бергамасков Луис Мурьель, ему ассистировал Маттео Пессина. На 43-й минуте Мурьель оформил дубль, голевую передачу отдал Руслан Малиновский. В конце первого тайма Роберто Перейра отыграл один мяч, ему ассистировал Науэль Молина.



Во втором тайме Дуван Сапата после передачи Малиновского забил третий гол «Аталанты». На 71-й минуте Йенс Ларсен забил второй гол «Удинезе».



Российский полузащитник Алексей Миранчук появился на поле на 86-й минуте, результативными действиями не отметился.

Поставить на победу клуба из Бергамо в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.47: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1470 рублей. Успех гостей оценивался в 8.10. А ставки на ничью принимались за 4.40.



Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.80, «обе забьют» — за 1.67, а гол в каждом тайме — за 1.65.