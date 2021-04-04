«Арсенал» — «Ливерпуль»: результат матча 03.04.2021, как сыграли, какой счёт, кто забил

На стадионе «Эмирейтс» в Лондоне в матче 30-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» проиграл «Ливерпулю» со счётом 0:3.



Счёт был открыт на 64-й минуте — защитник гостей Трент Александер-Арнольд с правого фланга выполнил подачу к линии штрафной, где Диогу Жота открылся между двух защитников и головой пробил под перекладину — мяч от рук Лено залетел в сетку.



На 68-й минуте гости укрепили преимущество — нападающий Мохамед Салах у края штрафной продавил защитника, прошёл к воротам и аккуратным ударом низом запустил мяч между ног Лено.



На 82-й минуте дубль оформил нападающий красных Диогу Жота. Не получилось у хозяев выйти из обороны через короткий пас, далее Мохамед Салах выполнил пас в штрафную на Садио Мане, но пока сенегалец пытался обработать мяч, на него выскочил Диогу Жота и вновь переиграл Лено.

Поставить на победу «Ливерпуля» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 2.35: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2350 рублей. Успех «Арсенала» оценивался в 3.24. А ставки на ничью принимались за 3.75.



Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.85, «обе забьют — нет» — за 2.20, а победа «Ливерпуля» всухую — за 4.20.

