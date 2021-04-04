«Ростов» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Ростов» — «Спартак» в 24-м туре РПЛ.

Ставка: обе забьют за 1.85.

«Центральная игра тура пройдёт, конечно же, в Ростове-на-Дону, где команда Валерия Карпина будет принимать «Спартак». Ростовчане — молодцы, презентовали классный ролик перед матчем по мотивам фильма «Острые козырьки». Для Карпина матчи со «Спартаком» — это всегда особая статья.



«Спартак» до паузы был хорош, одержал три победы подряд, забив 13 мячей. Но в первом круге «Спартак» уступил «Ростову» у себя дома — 0:1. До этого команды регулярно обменивались забитыми мячами. И в Кубке России это было, и в чемпионате.



Здесь домашний матч для «Ростова», 75% — разрешенная заполняемость. Будет практически аншлаг. Думаю, сразу после паузы «Спартаку» будет непросто поймать ритм, который был до матчей сборных. У «Ростова» будут шансы забить, наверняка он постарается ими воспользоваться. У «Спартака» же атака с Промесом, Понсе, Ларссоном, Соболевым и другими ребятами. Поэтому думаю, что будет результативная игра.



Мой прогноз — «обе забьют». Можно пойти дальше и сыграть «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча» за коэффициент выше «двойки». Жду результативную игру, еду в Ростов. Надеюсь, команды не подведут».