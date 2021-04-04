«Тамбов» — ЦСКА: результат матча 04.04.2021, как сыграли, какой счёт, кто забил

В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» проиграл ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и завершилась со счётом 1:2.



На 16-й минуте был назначен пенальти в ворота ЦСКА. Нападающий «Тамбова» Артём Архипов переиграл Игоря Акинфеева и открыл счёт. На 26-й минуте одиннадцатиметровый был назначен в обратную сторону. Этот пенальти реализовал полузащитник армейцев Никола Влашич.



Во втором тайме, на 52-й минуте, ЦСКА получил право исполнить ещё один пенальти. Результативный удар с «точки» нанёс нападающий московского клуба Хосе Саломон Рондон. На 64-й минуте в ворота «Тамбова» был назначен третий пенальти за матч, но на этот раз Никола Влашич не сумел реализовать одиннадцатиметровый.

Поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.14: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1140 рублей. Успех тамбовчан оценивался в 24.00. А ставки на ничью принимались за 9.10.



Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.46, «обе забьют» — за 3.20, а пенальти — за 2.40. Точный счёт 2:1 в пользу красно-синих оценивался в 17.0.