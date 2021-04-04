«Тамбов» — ЦСКА: результат матча 04.04.2021, как сыграли, какой счёт, кто забил

В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» проиграл ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и завершилась со счётом 1:2.
На 16-й минуте был назначен пенальти в ворота ЦСКА. Нападающий «Тамбова» Артём Архипов переиграл Игоря Акинфеева и открыл счёт. На 26-й минуте одиннадцатиметровый был назначен в обратную сторону. Этот пенальти реализовал полузащитник армейцев Никола Влашич.
Во втором тайме, на 52-й минуте, ЦСКА получил право исполнить ещё один пенальти. Результативный удар с «точки» нанёс нападающий московского клуба Хосе Саломон Рондон. На 64-й минуте в ворота «Тамбова» был назначен третий пенальти за матч, но на этот раз Никола Влашич не сумел реализовать одиннадцатиметровый.
Поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.14: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1140 рублей. Успех тамбовчан оценивался в 24.00. А ставки на ничью принимались за 9.10.
Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.46, «обе забьют» — за 3.20, а пенальти — за 2.40. Точный счёт 2:1 в пользу красно-синих оценивался в 17.0.
- 4 апреля 2021
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