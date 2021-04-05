«Зенит» — «Химки»: когда начало, где будет трансляция, по какому телеканалу покажут матч
5 апреля состоится матч 24-го тура чемпионата России «Зенит» — «Химки». Начало встречи — в 19:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер».
Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.31. Успех клуба из Подмосковья оценён экспертами в 12.00. А ставки на ничью принимаются за 6.40.
Букмекеры считают, что матч чемпионата России «Зенит» — «Химки» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.49. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.93.
Поставить на «обе забьют» можно за 2.05, на пенальти — за 2.40.
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«Химки» не проигрывают в РПЛ уже десять туров. Как раз с момента встречи с командой Семака.
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