«Зенит» — «Химки»: трансляция матча 5 апреля, смотреть онлайн, какой телеканал покажет

5 апреля состоится матч 24-го тура чемпионата России «Зенит» — «Химки». Начало встречи — в 19:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер».



Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.31. Успех клуба из Подмосковья оценён экспертами в 12.00. А ставки на ничью принимаются за 6.40.



Букмекеры считают, что матч чемпионата России «Зенит» — «Химки» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.49. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.93.



Поставить на «обе забьют» можно за 2.05, на пенальти — за 2.40.

«Зенит» — «Химки». Прогноз: Глушаков и Мирзов оставят «Спартак» в чемпионской гонке «Химки» не проигрывают в РПЛ уже десять туров. Как раз с момента встречи с командой Семака.