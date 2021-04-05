ЦСКА — СКА: результат 2-го матча Кубка Гагарина, какой счёт, кто забил

Во втором матче серии плей-офф Кубка Гагарина ЦСКА обыграл санкт-петербургский СКА. Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» и завершилась со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Игоря Никитина.



Счёт в матче был открыт на 22-й минуте игрового времени. ЦСКА провёл стремительную контратаку — нападающий армейцев Максим Шалунов получил передачу в средней зоне от Окулова, заехал в зону атаки вдоль правого борта и резко бросил кистью. Шайба после небольшого рикошета залетела в ворота над ловушкой Самонова. В концовке встречи СКА снял вратаря, ЦСКА поймал санкт-петербургскую команду на контратаке и шайбу в пустые ворота забросил Константин Окулов.



Поставить на победу ЦСКА в основное время можно было с коэффициентом 1.95: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1950 рублей. Успех СКА оценивался в 4.00, ничья — в 3.80.



Тотал меньше 4.5 гола шёл за 1.63, итоговая победа ЦСКА — за 1.50, гол Константина Окулова — за 2.73. На победу ЦСКА всухую давали 5.80, на точный счёт 2:0 — 16.0.