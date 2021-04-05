«Ростов» — «Спартак»: результат матча 04.04.2021, кто выиграл, авторы голов

В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» проиграл «Спартаку». Встреча проходила на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 2:3.
Счёт в матче на 23-й минуте открыл полузащитник «Спартака» Виктор Мозес, ассистировал ему Наиль Умяров. На 27-й минуте «Ростов» сравнял счёт благодаря автоголу защитника «Спартака» Павла Маслова. Уже спустя пять минут команда Валерия Карпина вышла вперёд, отличился Георгий Махатадзе. Но перед перерывом «Спартак» сравнял счёт, гол в раздевалку забил Александр Соболев.
Второй тайм получился менее результативным. На 58-й минуте нападающий красно-белых Александр Соболев оформил дубль, забив победный гол «Спартака».
Эксперты считали гостей фаворитами. Ставки на победу «Спартака» принимались с коэффициентом 2.15: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2150 рублей. Победа «Ростова» оценивалась в 4.10, ничья — в 3.48.
Тотал больше 2.5 мяча шёл за 2.22, «обе забьют» — за 1.95, а гол в каждом тайме — за 1.85.
На автогол давали 8.50, а на точный счёт 3:2 в пользу красно-белых — 25.0.
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