«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: результат матча НХЛ, какой счёт, как сыграл Овечкин

В Ньюарке, на арене «Пруденшиал-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Гости выиграли со счётом 5:4.
Хозяева успешно начали встречу. Уже на четвёртой минуте счёт в матче открыл Тревис Зейджак. Через шесть минут гости восстановили равновесие. Шайба на счету Ти Джея Оши, которому ассистировали Александр Овечкин и Брендон Диллон.
Во втором периоде «Кэпиталз» вышли вперёд. Конор Шири забросил шайбу при участии Орлова и Шульца. А ещё через 5 минут Овечкин увеличил преимущество «Вашингтона», ему ассистировли Бекстрём и Кузнецов. Незадолго до завершения второго отрезка хозяева усилиями Егора Шаранговича отквитали одну шайбу — 2:3 в пользу «Кэпиталз»
В завершающем периоде «Вашингтон» снова начал здорово, забросив в первые 5 минут две шайбы. Отличились Хагелин и Кузнецов, которому ассистировали Овечкин и Орлов. «Дэвилз» не опустили рук, вернулись в игру и, усилиями Братта и Зейджака сократили отставание до минимума.
35-летний российский форвард «столичных» Александр Овечкин, отметившийся заброшенной шайбой и ассистентским дублем, был признан лучшим игроком матча с «Нью-Джерси». Второй звездой матча стал соотечественник Овечкина – Евгений Кузнецов, на счету которого гол и результативная передача.
Эксперты считали фаворитом «Вашингтон». Ставки на гостей принимались с коэффициентом 1.93: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1930 рублей. Успех «Нью-Джерси» оценивался в 3.45, ничья — в 4.55.
Тотал больше 5.5 шайбы шёл за 1.83, тотал больше 8.5 шайбы — за 5.30. На точный счёт 5:4 в пользу «Кэпс» давали 55.0.
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