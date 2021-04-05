«Зенит» — «Химки»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Зенит» — «Химки» в 24-м туре Российской премьер-лиги сезона-2020/2021.



Ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 1.80.



«Химки» 10 матчей подряд в чемпионате не проигрывают и действительно показывают очень интересный футбол. Они ехали в статусе андердога в Казань, было это перед паузой, и там победили «Рубин», который был на ходу. «Химки» показали очень сконцентрированный, правильный футбол и одержали заслуженную победу 3:1.



Здесь с «Зенитом» этот финт может не прокатить. «Зениту» очень нужны очки. Дзюба где-то мог подустать, он провел 3 матча за сборную. Та же история с Кузяевым. Но все же многие футболисты были в распоряжении Семака, можно было готовиться скрупулезно, разбирая игру «Химки». Даже плохой «Зенит» в первом круге обыграл «Химки» 2:0. И сейчас пора бы «Химки» притормозить. Играя дома с таким соперником, как «Химки», очки терять нельзя, если «Зенит» намерен стать чемпионом. При всем уважении к команде, за которую играют Денис Глушаков и Резиуан Мирзов.



Думаю, «Зенит» выиграет в этом матче, причем убедительно — минимум в 2 мяча», — сказал Генич.

«Зенит» — «Химки». Прогноз: Глушаков и Мирзов оставят «Спартак» в чемпионской гонке «Химки» не проигрывают в РПЛ уже десять туров. Как раз с момента встречи с командой Семака.