«Зенит» — «Химки»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Зенит» — «Химки» в 24-м туре Российской премьер-лиги сезона-2020/2021.
Ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 1.80.
«Химки» 10 матчей подряд в чемпионате не проигрывают и действительно показывают очень интересный футбол. Они ехали в статусе андердога в Казань, было это перед паузой, и там победили «Рубин», который был на ходу. «Химки» показали очень сконцентрированный, правильный футбол и одержали заслуженную победу 3:1.
Здесь с «Зенитом» этот финт может не прокатить. «Зениту» очень нужны очки. Дзюба где-то мог подустать, он провел 3 матча за сборную. Та же история с Кузяевым. Но все же многие футболисты были в распоряжении Семака, можно было готовиться скрупулезно, разбирая игру «Химки». Даже плохой «Зенит» в первом круге обыграл «Химки» 2:0. И сейчас пора бы «Химки» притормозить. Играя дома с таким соперником, как «Химки», очки терять нельзя, если «Зенит» намерен стать чемпионом. При всем уважении к команде, за которую играют Денис Глушаков и Резиуан Мирзов.
Думаю, «Зенит» выиграет в этом матче, причем убедительно — минимум в 2 мяча», — сказал Генич.
- 5 апреля 2021
-
10:00
-
09:15
-
08:45
-
08:15
-
07:38
-
07:12
- 4 апреля 2021
-
21:11
-
20:30
-
19:16
-
19:00
-
18:53
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:15