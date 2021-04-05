Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Ак Барс» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на матч плей-офф КХЛ

«Ак Барс» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на матч плей-офф КХЛ
Ставки / Прогнозы 0
Аудио-версия:

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 2-й матч серии 1/2 финала плей-офф Кубка Гагарина сезона-2020/2021 «Ак Барс» — «Авангард».

Ставка: победа «Ак Барса» с форой (-1.5) за 2.86.

«Итак, в действие вступил вариант № 2 из предложенных мною в прогнозе на эту серию. А это означает, что «Авангард» своей победой подписал себе не то чтобы приговор – он был подписан еще до начала серии вследствие разности потенциалов. Скорее, отменил возможность помучиться, подписав разрешение на быструю смерть. Теперь вариант со счетом 4-1 в пользу «Ак Барса» становится куда более вероятнее варианта 4-3 – опять-таки в пользу «больших татар».

С каждым следующим матчем будет все больше сказываться свежесть казанцев, которая возникла у них из-за того, что до финала конференции они провели в плей-офф восемь матчей, тогда как «ястребы» — целых одиннадцать, что на три больше. И это в любом случае рано или поздно скажется.

Но во втором матче скажется другое. Вновь, как уже было неоднократно мною описано, в обеих командах шестеренки завертятся в противоположные стороны. У «Авангарда», как уже выполнившего программу-минимум на выездную часть серии, последуют непременные элементы расслабухи. У «Ак Барса», как проигравшего свой первый матч в плей-офф, да еще на глазах своей публики, будет дополнительный озверин плюс четкое понимание того, что лидеру конференции проиграть второй домашний матч подряд будет уже полным зашкваром.

В общем, все говорит о том, что во втором матче серии «Ак Барс» победит не мытьем, так катаньем. Причем скорее катаньем – то есть в основное время и с достаточно приличным по меркам плей-офф преимуществом в пару шайб», — сказал Лебедев.

«Ак Барс» — «Авангард». Прогноз на 2-й матч: не пришло ли время Зарипова? Казань ждёт!
В стартовой встрече серии казанцы проиграли, переезжать в Балашиху при 0-2 слишком опасно.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021