«Ак Барс» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на матч плей-офф КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 2-й матч серии 1/2 финала плей-офф Кубка Гагарина сезона-2020/2021 «Ак Барс» — «Авангард».



Ставка: победа «Ак Барса» с форой (-1.5) за 2.86.



«Итак, в действие вступил вариант № 2 из предложенных мною в прогнозе на эту серию. А это означает, что «Авангард» своей победой подписал себе не то чтобы приговор – он был подписан еще до начала серии вследствие разности потенциалов. Скорее, отменил возможность помучиться, подписав разрешение на быструю смерть. Теперь вариант со счетом 4-1 в пользу «Ак Барса» становится куда более вероятнее варианта 4-3 – опять-таки в пользу «больших татар».



С каждым следующим матчем будет все больше сказываться свежесть казанцев, которая возникла у них из-за того, что до финала конференции они провели в плей-офф восемь матчей, тогда как «ястребы» — целых одиннадцать, что на три больше. И это в любом случае рано или поздно скажется.



Но во втором матче скажется другое. Вновь, как уже было неоднократно мною описано, в обеих командах шестеренки завертятся в противоположные стороны. У «Авангарда», как уже выполнившего программу-минимум на выездную часть серии, последуют непременные элементы расслабухи. У «Ак Барса», как проигравшего свой первый матч в плей-офф, да еще на глазах своей публики, будет дополнительный озверин плюс четкое понимание того, что лидеру конференции проиграть второй домашний матч подряд будет уже полным зашкваром.



В общем, все говорит о том, что во втором матче серии «Ак Барс» победит не мытьем, так катаньем. Причем скорее катаньем – то есть в основное время и с достаточно приличным по меркам плей-офф преимуществом в пару шайб», — сказал Лебедев.

«Ак Барс» — «Авангард». Прогноз на 2-й матч: не пришло ли время Зарипова? Казань ждёт! В стартовой встрече серии казанцы проиграли, переезжать в Балашиху при 0-2 слишком опасно.