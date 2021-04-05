«Ак Барс» — «Авангард»: прогноз Павла Лысенкова на игру 1/2 финала КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на второй матч финала Восточной конференции КХЛ, в котором сыграют «Ак Барс» и «Авангард».



Ставка: победа «Ак Барса» и ТМ 5.5 шайбы за 2.63.



«Серия для «Ак Барса» началась так, что уже после первого матча казанская команда оказалась на краю пропасти. Ведь если случится второе поражение у себя дома, спасти такой финал Востока в битве с искушенным «Авангардом» будет крайне сложно.



Вы помните, как складывался первый матч. «Авангард» очень надёжно играл сзади. Голкипер Шимон Грубец стоял на ушах. В атаке был элемент везения, когда сначала забил защитник Готовец, а потом и форвард Семёнов. Третья шайба уже была отправлена в пустые ворота (3:1).



«Ак Барс», пропустив первый гол, очень сильно начал давить, лезть под кожу, играть на грани и за гранью фола. А ещё во втором периоде я обратил внимание, что игроки «Авангарда» прям один за другим начали отправляться на скамейку штрафников. Ничего не буду говорить о судействе, но матерные слова по губам «ястребов» читались вполне чётко, когда их выхватывала камера трансляции.



«Авангард» будет уже доволен, увозя из Казани одну победу из двух. Для «Ак Барса» второе подряд домашнее поражение станет катастрофой.



Я бы в этом матче взял кэф 2,63 на то, что «Ак Барс» победит в основное время, а тотал этой игры составит меньше 5,5 шайбы тоже в основное время. По второму показателю я сомневаюсь мало, между этими командами обычно идут низовые матчи. А вот по первому – я думаю, что Казань для победы бросит на лёд вообще все ресурсы. И дотягивать до овертайма, где лучше может быть «Авангард» со своей хорошей физикой и непредсказуемостью, – это слишком опасно», — сказал Лысенков.

«Ак Барс» — «Авангард». Прогноз на 2-й матч: не пришло ли время Зарипова? Казань ждёт! В стартовой встрече серии казанцы проиграли, переезжать в Балашиху при 0-2 слишком опасно.