«Зенит» — «Химки»: ставка Александра Мостового на игру РПЛ

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Химки».



Ставка: победа «Зенита» и тотал меньше 3,5 гола за 2.12.



«Действующий чемпион оставил своих болельщиков без плей-офф еврокубков после того, как занял последнее место на стадии группового этапа, но всё идет к тому, что уже осенью команда вернется в гонку за одним из евротрофеев.



За 23 тура текущего первенства Российской Премьер-Лиги «Зенит» одержал 14 побед и шесть игр завершил вничью, что принесло 48 очко и первое место в турнирной таблице. В двух последних матчах подопечные Семака добились успеха – с «Ахматом» (4:0) и ЦСКА (3:1).



Показательно выглядит линия атаки Санкт-Петербурга, которая 53 раза поражала ворота соперников.



После невнятного старта, который принёс поклонникам подмосковного клуба серию фиаско, «Химки» нашли свою игру и после 23 туров сумели добыть 10 викторий и пять раз сыграли вничью.



На сегодня гости имеют в активе 35 очков и занимают девятое место. Следом за ничьей с «Ротором» (0:0) гости одолели «Ростов» (1:0) и «Рубин» (3:1).



В этой игре я вижу интригу. «Химки» выдали отличную серию без поражений, которая продолжается на протяжении десяти последних матчей. Любая серия прерывается или продолжается, но сегодня я отдам предпочтение действующему чемпиону», — сказал Мостовой.

«Зенит» — «Химки». Прогноз: Глушаков и Мирзов оставят «Спартак» в чемпионской гонке «Химки» не проигрывают в РПЛ уже десять туров. Как раз с момента встречи с командой Семака.