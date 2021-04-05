«Барселона» — «Вальядолид»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 29-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Барселона» — «Вальядолид».



Ставка: «Барселона» выиграет и не пропустит за 1.88.



«Барселона» частенько испытывает проблемы в первом матче после пауз на матчи сборных. Но сейчас ситуация для каталонского клуба чуть ли не идеальная для максимальных гарантий набора трёх очков.



Во-первых, не ездили в свои национальные сборные южноамериканцы, которым из-за долгих перелётов и смен часовых поясов особенно сложно сразу после возвращения из сборных. Во-вторых, матч «Барселоны» проводится в самое позднее время из всех вариантов в календаре – в понедельник, и у Рональда Кумана были все возможности для качественной подготовки к матчу. В-третьих, «Барса» уже вылетела из Лиги чемпионов и не должна ротировать состав, чтобы давать кому-то из лидеров отдохнуть.



И, наконец, у каталонцев сейчас в несколько раз меньше травмированных футболистов, чем у их соперника. В «Вальядолиде» случилась внутренняя эпидемия коронавируса, совпавшая с потерей пяти футболистов из-за травмы, а также с дисквалификацией Орельяны. Поэтому едва ли аутсайдеры чемпионата смогут дать настоящий бой «Барселоне» с Лионелем Месси. Ставить на «Барсу» через фору не стану – слишком низкие коэффициенты. Но меня вполне устраивает коэффициент 1.88 на сухую победу «Барселоны», — сказал Вишневский.

«Барселона» — «Вальядолид». Прогноз: клуб Роналдо удивит Лионеля Месси на «Камп Ноу» С начала декабря «Барселона» набрала в Ла Лиге 48 очков из 54 возможных. Так и до титула недалеко.