«Барселона» — «Вальядолид»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 29-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Барселона» — «Вальядолид».
Ставка: «Барселона» выиграет и не пропустит за 1.88.
«Барселона» частенько испытывает проблемы в первом матче после пауз на матчи сборных. Но сейчас ситуация для каталонского клуба чуть ли не идеальная для максимальных гарантий набора трёх очков.
Во-первых, не ездили в свои национальные сборные южноамериканцы, которым из-за долгих перелётов и смен часовых поясов особенно сложно сразу после возвращения из сборных. Во-вторых, матч «Барселоны» проводится в самое позднее время из всех вариантов в календаре – в понедельник, и у Рональда Кумана были все возможности для качественной подготовки к матчу. В-третьих, «Барса» уже вылетела из Лиги чемпионов и не должна ротировать состав, чтобы давать кому-то из лидеров отдохнуть.
И, наконец, у каталонцев сейчас в несколько раз меньше травмированных футболистов, чем у их соперника. В «Вальядолиде» случилась внутренняя эпидемия коронавируса, совпавшая с потерей пяти футболистов из-за травмы, а также с дисквалификацией Орельяны. Поэтому едва ли аутсайдеры чемпионата смогут дать настоящий бой «Барселоне» с Лионелем Месси. Ставить на «Барсу» через фору не стану – слишком низкие коэффициенты. Но меня вполне устраивает коэффициент 1.88 на сухую победу «Барселоны», — сказал Вишневский.
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