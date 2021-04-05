«Ак Барс» — «Авангард»: ставка Александра Кожевникова на матч Кубка Гагарина

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на второй матч серии третьего раунда плей-офф Кубка Гагарина КХЛ «Ак Барс» — «Авангард».
Ставка: победа «Ак Барса» в основное время за 2.02.
«Казань сегодня покажет себя. Думаю, в этот раз повезёт именно им. Нужно обязательно выигрывать, тем более на своей родной арене. В прошлый раз «барсам» не повезло. Дурной гол за полторы минуты. Они выглядели поинтереснее «ястребов», голевых моментов было побольше у «Ак Барса».
Таких ошибок быть уже не должно, иначе отыграться будет очень тяжело. Вряд-ли казанцы будут рисковать и побегут в атаку. Нас ждёт все тот же оборонительный хоккей до первой ошибки, а там контратака соперника — и вперёд. Много удаляться никто не будет, не та серия. Всё может решить одна осечка.
Фортуна должна улыбнуться именно хозяевам льда. Думаю, будет примерно такая же игра, как и в первый раз. Счёт где-то 3:2, наверное. Примерно в этом ракурсе — не более пяти шайб. Скорее всего, в основное время матча, овертаймов не будет. У казанцев редкая ситуация — ни одного травмированного. А вот омичи пытаются вернуть в строй своих лидеров — Максима Чудинова и Наиля Якупова», — сказал Кожевников.
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