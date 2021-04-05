«Зенит» – «Химки»: прогноз Павла Городницкого на матч 24-го тура РПЛ

Блогер Павел Городницкий дал прогноз на матч 24-го РПЛ тура сезона-2020/2021 «Зенит» – «Химки».
Ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 1.84.
«Насколько я знаю, в «Зените» уже построили математическую модель чемпионства: тренер выделил матчи, в которых команда обязана выиграть, чтобы забрать третье золото подряд. Разумеется, «Химки» уверенно входят в перечень тех, с кем нужно набирать три очка, – в этом нет вообще никаких сомнений.
Почему питерцы должны спокойно выиграть? Во-первых, у них мощная мотивация: конкуренты (от «Локо» до «Динамо») уже победили и приблизились на опасное расстояние, так что надо снова отрываться.
Во-вторых, есть суперстимул приструнить борзые «Химки»: команда Черевченко идёт настолько непробиваемо, что самое время уничтожить ее беспроигрышную серию. В-третьих, вернётся Малком, а игроки, которые были в сборных, успеют отдохнуть.
К тому же «Зенит», очевидно, сильнее «Химок» в каждой линии и каждой позиции, поэтому парням Черевченко поможет разве что очередной оверперформанс. Но если его не произойдёт (а это очень вероятно), ставка «победа «Зенита» с форой минус полтора» должна залететь без нервов и стресса», — сказал Городницкий.
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