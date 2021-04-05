«Зенит» – «Химки»: прогноз Александра Неценко на встречу РПЛ

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч 24-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Зенит» – «Химки».



Ставка: обе забьют за 2.07.



«Спартак» в воскресенье обыграл «Ростов» и показал, что готов идти до конца в чемпионской гонке, поэтому никакой расслабленности у «Зенита» не будет. Тем более, у Семака вернулись в общую тренировочную группу Малком и Дриусси, что увеличивает потенциал петербуржцев. Конечно, лидеры «Зенита» уезжали в сборные, что конечно скажется на их форме, но лидеры чемпионата России будут фаворитами в предстоящей встрече.



У «Химок» пока нет никакого давления, ведь после провального старта сезона их задача сейчас – это удержатся в лиге, чего они безусловно заслуживают, не проигрывая уже 10 туров подряд. Подмосковная команда выиграла на этом отрезке 8 матчей. А сам Черевченко после назначения главным тренером химчан из 15 игр проиграл в чемпионате всего лишь 3. Правда, одну именно «Зениту». Статистика встреч команд ничего хорошего «Химкам» не сулит: 1 ничья в 9 играх и 8 поражений.



Но на гол «Химки» наиграть должны. У них есть Мирзов, который в сборную был вызван, но не использовался и явно соскучился по игре. Глушаков, получивший небольшое повреждение в Казани, выздоровел. Да и «Зенит» прекрасный раздражитель, когда от тебя никто не требует еврокубков. Я бы отталкивался от того, насколько результативны «Химки» и насколько не надежен в защите «Зенит». Подмосковный клуб забивал в 9 последних матчах из 10. Не сумел пробить только оборону «Ротора», но волгоградцы стояли всей командой в обороне. А вот «Зенит» пропускал в 8 последних турах из 10», — сказал Неценко.

«Зенит» — «Химки». Прогноз: Глушаков и Мирзов оставят «Спартак» в чемпионской гонке «Химки» не проигрывают в РПЛ уже десять туров. Как раз с момента встречи с командой Семака.