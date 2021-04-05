«Эвертон» — «Кристал Пэлас»: прогноз Артура Петросьяна на матч 30-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 30-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Эвертон» — «Кристал Пэлас».



Ставка: победа «Эвертона» за 1.77.



«Эвертон» трижды подряд проиграл перед международной паузой, так что она пришлась для «ирисок» очень кстати. Команда по-прежнему борется за места в еврокубках и, более того, имеет неплохие на них шансы.



С соперниками вроде «Пэласа» подопечным Карло Анчелотти обычно бывает непросто, что показала последняя игра против «Бернли». Особенно сложно без Хамеса Родригеса, но колумбиец должен уже вернуться в строй.



Лондонцы уже ни за что не борются – с середины турнирной таблицы им не подняться, да и не опуститься слишком низко. Они продолжат демонстрировать свой малопривлекательный футбол с редкими взрывами активности Заа и Эзе.



Поставлю на трудную победу хозяев – их повышенная мотивация должна помочь добиться результата», — сказал Петросьян.

«Эвертон» — «Кристал Пэлас». Прогноз: конец мечтам Анчелотти и Хамеса о Лиге чемпионов? «Эвертон» по потерянным очкам опережает в АПЛ даже «Челси», но впереди много испытаний.