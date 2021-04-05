«Эвертон» — «Кристал Пэлас»: прогноз Артура Петросьяна на матч 30-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 30-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Эвертон» — «Кристал Пэлас».
Ставка: победа «Эвертона» за 1.77.
«Эвертон» трижды подряд проиграл перед международной паузой, так что она пришлась для «ирисок» очень кстати. Команда по-прежнему борется за места в еврокубках и, более того, имеет неплохие на них шансы.
С соперниками вроде «Пэласа» подопечным Карло Анчелотти обычно бывает непросто, что показала последняя игра против «Бернли». Особенно сложно без Хамеса Родригеса, но колумбиец должен уже вернуться в строй.
Лондонцы уже ни за что не борются – с середины турнирной таблицы им не подняться, да и не опуститься слишком низко. Они продолжат демонстрировать свой малопривлекательный футбол с редкими взрывами активности Заа и Эзе.
Поставлю на трудную победу хозяев – их повышенная мотивация должна помочь добиться результата», — сказал Петросьян.
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