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«Ак Барс» — «Авангард»: где будет трансляция, во сколько начало, какой телеканал покажет

5 апреля состоится второй матч полуфинала плей-офф КХЛ «Ак Барс» — «Авангард». Начало встречи — в 19:00 мск.

Счёт в серии 1-0 в пользу омичей. Игру в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ», «КХЛ ТВ» и «КХЛ HD».

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 2.10, а успех омичей оценён в 3.28.

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Ак Барс» — «Авангард» не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.14, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.76. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.00. Гол в первые десять минут идёт за 1.99.

Итоговая победа «Ак Барса» идёт за 1.72, успех «Авангарда» с учётом овертайма доступен за 2.17.

Гол Рида Буше идёт за 2.30, гол Дмитрия Воронкова — за 5.50.