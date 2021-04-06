«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: когда начало, где будет трансляция, по какому телеканалу

6 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Боруссия» Дортмунд. Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1».

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.42. Успех немецкого клуба оценён экспертами в 8.70. А ставки на ничью принимаются за 5.50.



Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Боруссия» Дортмунд получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.56, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.44. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.64.

Поставить на «обе забьют» предлагается за 1.78, на пенальти — за 2.40, на удаление — за 4.00.