«Зенит» — «Химки»: результат матча РПЛ 05.04.2021, кто победил, авторы голов

В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» обыграл подмосковные «Химки». Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:0.
На 9-й минуте матча нападающий «Зенита» Сердар Азмун забил гол, но арбитр не засчитал взятие ворот по причине фола в атаке. Счёт был открыт на 45+2-й минуте, голом в раздевалку отметился защитник «Зенита» Вячеслав Караваев. На 90+2-й минуте преимущество «Зенита» удвоил вышедший на замену Андрей Мостовой.
Поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.31: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1310 рублей. Успех клуба из Подмосковья оценивался в 12.00. А ставки на ничью принимались за 6.40.
Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 2.49, «обе забьют — нет» — за 1.88, а гол в каждом тайме — за 1.80. На точный счёт 2:0 в пользу «Зенита» давали 6.00.
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