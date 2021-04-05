«Ак Барс» — «Авангард», 2-й матч: результат, как сыграли, какой счёт, кто забил

Во втором матче финала Восточной конференции КХЛ омский «Авангард» обыграл казанский «Ак Барс». Встреча проходила на «Татнефть-Арене» в столице Татарстана и завершилась со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Боба Хартли.
На 32-й минуте Кирилл Готовец замкнул передачу вдоль ворот от Корбана Найта и вывел «ястребов» вперёд, также в число ассистентов попал Сергей Толчинский. А на 52-й минуте Клим Костин реализовал большинство и забросил победную шайбу. Ассистентами выступили Оливер Каски и Рид Буше.
Поставить на победу казанцев в основное время можно было с коэффициентом 2.10, на ничью — за 4.00. Успех омичей оценивался в 3.28: выигрыш с 1000 рублей составил бы 3280 рублей.
Тотал меньше 4.5 шайбы шёл за 1.76, итоговая победа «Авангарда» — за 2.17. На победу «ястребов» всухую давали 8.50.
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