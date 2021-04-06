«Реал» — «Ливерпуль»: смотреть онлайн 6 апреля, прямая трансляция, какой телеканал

6 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Ливерпуль». Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».



Букмекеры в своих прогнозах отдают минимальное предпочтение гостям: поставить на победу мерсисайдцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.61. Успех хозяев оценён экспертами в 2.77. А ставки на ничью принимаются за 3.50.



Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.04. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25.



Поставить на «обе забьют» можно за 1.68, на пенальти — за 2.70, на удаление — за 4.00.



Гол Карима Бензема идёт за 2.40, гол Мохамеда Салаха — за 2.20.

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