«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги чемпионов

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Боруссия» Дортмунд в 1/4 финала Лиги чемпионов.



Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за 1.93.



«Кажется, что все кубки «Манчестер Сити» у себя может забрать. Победа в АПЛ также кажется в кармане, но главное это Лига чемпионов, а соперник попался очень опасный.



«Боруссия» забивает в 37 матчах подряд. Это круто. Холланд хорош. Мы видим, что он забивает и в больших играх, и тогда, когда это необходимо. Его сдержать очень непросто. Шесть матчей подряд в Лиге чемпионов он забивает. Защита «Сити» будет иметь определенные проблемы.



Но, мы все же имеем дело с одной из самых ярких команд в атаке. У Дортмунда есть Холланд, а у «Манчестер Сити» есть все. Мы только что видели, как с «Лестером» забил Менди, который совсем поменял игру.



Думаю, что перевес «Сити» тут очевиден. «Манчестер Сити» может забить, но одним или двумя мячами тут не ограничится. Тут можно попробовать взять победу «Сити» с форой (-1,5). Это очень важный бой для них, тем более что в четвертьфиналах Дортмунд не так часто и побеждает в первых матчах, если мы возьмем статистику такую. Только одна игра из последних шести.



В общем, я думаю, что тут стоит брать победу «Сити» с форой (-1,5). Во второй игре будет интересней, а тут дежурная победа Пепа», — сказал Казанский.

«Ман Сити» — «Боруссия» Д. Прогноз: песенка Холанда спета. Немцы покинут Лигу чемпионов Эрлинг Холанд не забивает на протяжении четырёх матчей. Такого с ним не случалось со времён «Мольде».