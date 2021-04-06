СКА – ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на матч Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 3-й матч серии 3-го раунда плей-офф Кубка Гагарина сезона-2020/2021 СКА — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА в матче за 1.91.



«Вам еще не все ясно по итогам второго матча? Ну, скажем, еще не ясно будущее Валерия Брагина? А мне сдается, что оно пройдет где-то в другом месте, а не в Санкт-Петербурге. Потому как в ином случае результат второго матча при любой игре соперников и любом уровне их мастерства был бы диаметрально противоположным.



Что нам дает это знание накануне третьего матча? Прежде всего то, что столичные армейцы серию практически взяли, особо сильно никто им мешать в этом не станет, а без сильного противодействия, причем не столько на льду, сколько за его пределами, разогнавшихся москвичей уже ничто не сможет остановить. Как бы СКА ни дергался и ни сопротивлялся.



По сути, третий матч серии превращается в решающий матч для СКА. Если они его не забирают, то дальше рыпаться бесполезно, ибо обыграть четыре раза подряд такой ЦСКА (причем дважды у него дома), думается, в мире сейчас не сможет никто, включая команды НХЛ. Два раза, ну, три – еще куда ни шло, а вот четыре раза подряд – уже вряд ли. Конечно, в памяти еще сохранился эпизод, когда у СКА это получилось. Но извините, снаряд два раза в одну воронку не падает.



Итак, СКА дома будет рвать жилы и портки, ЦСКА будет спокоен и может позволить себе играть вторым номером. И сдается мне, что именно это спокойствие и позволит столичным армейцам добиться третьей подряд победы. Причем, скорее всего, за пределами основного времени и, очень может быть, даже не в первом овертайме», — сказал Лебедев.