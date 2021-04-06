«Реал» Мадрид — «Ливерпуль»: ставка Александра Мостового на игру Лиги чемпионов

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Ливерпуль».
Ставка: ничья за 3.56.
«Реал» всегда остается лидером не только чемпионата Испании, но и мирового футбола.
После победы в минувшем турнире Примеры «галактикос» не смогли уверенно стартовать, что принесло после 29 туров второе место в турнирной таблице. Впрочем, расстояние от лидера составляет всего три балла. Подопечные Зинедина Зидана добыли 19 побед и шесть мирных исходов, что такой результат. В трех последних матчах хозяева обыграли «Эльче» (2:1), «Сельту» (3:1) и «Эйбар» (2:0).
В первой дуэли плей-офф Лиги чемпионов Мадрид легко разобрался с «Аталантой» (4:1 по сумме двух встреч).
«Ливерпуль» приятно удивил в первой стадии весенней части турнира, где дважды одолел «РБ Лейпциг» с одинаковым счетом 2:0. В чемпионате Англии действующий чемпион не удержал титул, при этом уже покинул зону еврокубков. За 30 туров мерсисайдцы записали на свой счет 14 викторий и семь мирных исходов, что соответствует 49 баллам и шестой позиции.
В двух последних турах АПЛ подопечные Юргена Клоппа по очереди одолели «Вулверхэмптон» (1:0) и «Арсенал» (3:0). Последний матч для меня стал полной неожиданностью – от «канониров» лично я ожидал большего.
Повторюсь – «Реал» есть «Реал» и с любым противником команда изначально является фаворитом. Чемпион Англии меня приятно удивил в последних турах и сегодня я не отдам предпочтение ни одной их команд.
Ожидаю мирный исход, причем с забитыми в исполнении команд голами», — сказал Мостовой.
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