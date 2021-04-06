«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: прогноз Эдуарда Мора на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Боруссия» Дортмунд.
Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за 2.04.
«Манчестер Сити» спокойно обыграл в последнем туре АПЛ одного из своих конкурентов, «Лестер». Вообще не приложив никаких особых усилий.
«Боруссия» в напряженном матче чемпионата Германии проиграла своему основному конкуренту за место в Лиге чемпионов, «Айнтрахту». Отрыв там уже семь очков. Понятно, что в команде не все в порядке. У команды плохо получается контратаковать, что у нее было раньше.
Поэтому я думаю, что «Сити» не испытает проблем. Я посмотрел, что ставка на «Манчестер» с форой (-1,5) предлагается за 2,04. Это просто волшебный коэффициент, учитывая, что свои последние матчи «Манчестер Сити» выигрывает с такой форой. В этом матче мотивация у «Ман Сити» будет запредельная. Все лидеры в форме.
Я не вижу причин, по которым эта ставка может не пройти. Разве что какое-то чудо может случиться. Это и есть моя основная ставка. Если дальше рассуждать по матчу, то мне кажется, что «Сити» забьет
3-4 мяча.
Забьет ли «Боруссия»? Тут важен фактор Холланда. Он не забивает уже четыре матча подряд. Но его отец с агентом совершают турне по грандам европейского футбола, и все его будут просматривать. Тут есть и личная мотивация, поэтому один гол «Боруссия» может забить.
Мне кажется, что матч может завершиться со счетом 3:1 или 4:1. Может быть, будет и 3:0. В любом случае, думаю, что голов в матче будет много, а основная ставка — «Манчестер Сити» с форой (-1,5)», — сказал Мор.
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