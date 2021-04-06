СКА — ЦСКА: прогноз Павла Лысенкова на игру Кубка Гагарина

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на 3-й матч серии 1/2 финала плей-офф Кубка Гагарина КХЛ, в котором сыграют ЦСКА и СКА.



Ставка: победа СКА и ТМ 5.5 шайб за 3.07.



«Конечно, СКА прижат к стенке, конечно, надо выигрывать этот матч, иначе серию уже не спасти. В истории КХЛ был один случай, когда команда выиграла, уступая 0-3, и тогда играли как раз СКА и ЦСКА, но СКА сейчас совсем другой. В той команде был Ковальчук и в целом была мощная банда. Я понимаю, почему СКА сумел тогда переломить ход серии.



Здесь такой истории не случится. СКА не имеет права проигрывать третий матч, если, конечно, не хочет завершить быстро это противостояние, чтобы отправить Валерия Брагина готовиться к чемпионату мира. Пока это делать рано.



В Москве ЦСКА не превзошел СКА по техническим параметрам. По вбрасываниям, силовым приемам, блокам у ЦСКА не было доминирования. ЦСКА грамотно воспользовался ошибками СКА. Ломается клюшка, московские армейцы убегают в контратаку — и Телегин забрасывает шайбу. В другом случае косячит Самонов.



Если СКА не будет делать таких ошибок, то будет более-менее равная игра. Плюс у СКА много других ресурсов. Длинная лавка, например. Когда Питер получает большинство, то он может и умеет его использовать. Где же еще это делать, если не дома. Надо увеличивать давление, идти на ворота ЦСКА. В Москве ни разу не удалось забить. Это катастрофа — и Валерий Брагин это все понимает.



Я бы в этом матче взял кэф 3,07 на то, что в матче будет меньше

5,5 шайбы. В этом я почти не сомневаюсь — это будет окопная война. ЦСКА в Питере точно не пойдет в атаку. СКА, в свою очередь, трудно забивать ЦСКА.



Но я все же думаю, что в третьем матче СКА сумеет переломить оборону армейцев из Москвы и выиграет эту встречу. Риск в том, что я ставлю на основное время, вы подумайте над этим. В общем, беру два события — победа СКА и тотал матча меньше 5,5 шайбы.



Серия не должна закончиться со счетом 4-0. ЦСКА, конечно, великолепен в этом плей-офф, особенно в первых двух матчах против СКА, но Питер не настолько плох, чтобы не взять хотя бы одну игру. Смотрите хоккей. Самое интересное, что сейчас происходит в КХЛ проходить в эти дни», — сказал Лысенков.

СКА — ЦСКА. Прогноз на 3-й матч: не пора ли Бурдасову, Ткачёву и Галимову хотя бы забить? За шесть предыдущих игр со СКА подопечные Игоря Никитина ни разу не проиграли в основное время.