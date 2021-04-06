«Реал» — «Ливерпуль»: прогноз Александра Вишневского на игру Лиги чемпионов

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Реал Мадрид» — «Ливерпуль».



Ставка: победа «Реала» с форой (0) за 1.94.



«Для команды Зидана наступает момент истины. В течение 8 дней «Реал» проведёт два матча с «Ливерпулем», а между ними — «класико» против «Барселоны». В качестве разминки «Реал» на классе обыграл «Эйбар» в прошлом туре Примеры.



Предстоящие три матча можно назвать тремя главными играми сезона. Напомню, что Зидан умеет отлично настраивать команду на решающие матчи. Что «класико» «Реал» проводит уверенно в последнее время, что в Лиге чемпионов играет хорошо. Все решающие матчи «Реал» проводит добротно и часто одерживает сухие победы. Плохо начав групповой этап Лиги чемпионов, к решающим матчам мадридский клуб подходил собранным.



Все эксперименты с составом в матче с «Эйбаром», думаю, будут забыты. Мы увидим оптимальный и хорошо сыгранный состав «Реала», если не считать отсутствие Серхио Рамоса, который в последнем матче за сборную Испании вышел на поле на пять минут, а после игры на пробежке потянул мышцу и выбыл на 4 недели. Очень обидная ситуация, а без своего капитана «Реалу» будет тяжело. Напомню, что есть чёткая тенденция — без Рамоса «Реал» меньше пропускает и меньше забивает.



Что касается «Ливерпуля», то победа над «Арсеналом» со счётом 3:0 была впечатляющей. Но в том матче ливерпульцы оставили много сил. В первые 60 минут они не забивали, а потом уже оформили победу в концовке.



Если «Реал» играл в экономрежиме, явно экономил силы, то «Ливерпулю» после международной паузы пришлось с ходу играть на полную мощность. Игра с «Арсеналом» отняла немало сил. В то же время хочется отметить, что «Ливерпуль» был очень хорош. Команда уже давно вышла из кризиса и в последних 4-5 матчах показывает добротную игру.



Но я всё же обращу внимание на то, что в центре обороны у «Ливерпуля» какой-то бардак и какой-то Кабак. Не очень надёжные центральные защитники. Да, «Ливерпуль» в 1/8 финала против «Лейпцига» не пропустил, и от «Арсенала» не пропустил, но там очень неплохо сыграла полузащита. У защитников было мало работы.



Но «Реал» с Каземиро, Кроосом в составе сумеет дать бой полузащите «Ливерпуля», поэтому нагрузка на Кабака и его малоопытного партнёра будет высокой. Очень может быть, что «Реал» воспользуется проблемой в центре обороны «Ливерпуля».



Мне понравился коэффициент на победу «Реала» с форой (0). Там коэффициент выше 1,90. Мне кажется, в домашнем матче на это можно поставить. Несмотря на то, что в целом «Ливерпуль» является фаворитом, в первом матче на поле Мадрида можно поставить на «Реал» с форой (0).



Ещё одна ставка, которая мне понравилась, с коэффициент 1,73 — непроигрыш «Реала» при тотале матча меньше 4,5 мяча. Только эту ставку стоит брать, если коэффициент в вашей конторе не меньше 1,70. С тенденцией «Реала» проводить решающие матчи не очень результативно и не пропускать в них эта ставка вполне оправданна», — сказал Вишневский.

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