«Реал» — «Ливерпуль»: прогноз Константина Генича на игру 1/4 финала Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Ливерпуль».
Ставка: ТМ 3 за 1.60.
«Очень интересная, интригующая пара. Что объединяет команды, так это отсутствие ключевых центральных защитников, оплотов обороны. Ван Дейка нет долгое время. И сейчас Серхио Рамос получил очередную травму, в этом матче он не сыграет. Но вроде как Азар в порядке, Вальверде тренируется в общей группе. Состав на эту игру у «Реала» набирается.
«Реал» в таких матчах всегда играет очень прагматично и аккуратно. То же самое, наверное, можно сказать и про «Ливерпуль». Команды прекрасно друг друга знают. Три года назад они встречались в киевском финале. Сейчас кто-то пойдет дальше. Здесь важно правильно разложить силенки и правильно использовать стратегию двухматчевого противостояния. Я думаю, что это прекрасно понимают и Зидан, и Клопп. Удивить друг друга они вряд ли чем-то смогут.
Мне кажется, первый матч получится очень осторожным, без авантюры, без каких-то оригинальных тренерских решений. Скорее всего, будет низовая игра — с минимум моментов и большим количеством единоборств в середине поля.
Мой прогноз — «тотал меньше 3 мячей» за 1.60», — сказал Генич.
- 6 апреля 2021
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:15
-
08:45
-
08:15
-
07:45
- 5 апреля 2021
-
21:45
-
21:42
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:00
-
12:45
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
09:15
-
08:45