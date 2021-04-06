«Реал» — «Ливерпуль»: прогноз Константина Генича на игру 1/4 финала Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Ливерпуль».

Ставка: ТМ 3 за 1.60.



«Очень интересная, интригующая пара. Что объединяет команды, так это отсутствие ключевых центральных защитников, оплотов обороны. Ван Дейка нет долгое время. И сейчас Серхио Рамос получил очередную травму, в этом матче он не сыграет. Но вроде как Азар в порядке, Вальверде тренируется в общей группе. Состав на эту игру у «Реала» набирается.



«Реал» в таких матчах всегда играет очень прагматично и аккуратно. То же самое, наверное, можно сказать и про «Ливерпуль». Команды прекрасно друг друга знают. Три года назад они встречались в киевском финале. Сейчас кто-то пойдет дальше. Здесь важно правильно разложить силенки и правильно использовать стратегию двухматчевого противостояния. Я думаю, что это прекрасно понимают и Зидан, и Клопп. Удивить друг друга они вряд ли чем-то смогут.



Мне кажется, первый матч получится очень осторожным, без авантюры, без каких-то оригинальных тренерских решений. Скорее всего, будет низовая игра — с минимум моментов и большим количеством единоборств в середине поля.



Мой прогноз — «тотал меньше 3 мячей» за 1.60», — сказал Генич.