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«Манчестер Сити» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов
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Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Боруссия» Дортмунд.

Ставка: индивидуальный тотал «Манчестер Сити» 2-3 гола за 1.70.

«Сити» снова в четвертьфинале встречается с немецким клубом. На сей раз «Боруссия» Дортмунд. В 1/8 финала была гладбахская «Боруссия». Тогда два матча прошли на нейтральном поле.

Конечно, «Сити» фаворит, должен он проходить дальше. У «Сити» все в строю. Если не будет чудить Гвардиола, как это было в прошлом сезоне, когда он придумывал какие-то тактики, переходил на три центральных защитника, пытаясь насытить середину поля, то все должно быть нормально. Если «Сити» просто сыграет в свою силу, то должен эту «Боруссию» обыгрывать.

«Боруссия» в последнем туре проиграла у себя дома «Айнтрахту». Очень неровно играет команда, хотя есть в составе Эрлинг Холланд, забивающий в Лиге чемпионов регулярно. Но здесь просто не по Сеньке шапка. Нынешний «Сити» и нынешняя «Боруссия» — команды разного уровня, разного статуса. «Сити» уверенно разобрался с Менхенгладбахом. «Боруссия» Дортмунд с трудом прошла «Севилью». «Сити» один из фаворитов всей Лиги чемпионов.

Учитывая, что первый матч дома, «Сити» постарается оформить комфортное преимущество. В последнее время очень аккуратно, очень сдержанно играет против таких соперников. 2:0 обыграли «Эвертон», 2:0 — «Лестер». Бывают матчи, когда могут пять забить или четыре в концовке, как «Вулверхэмптону». Стабильно 2-3 гола «Сити» забивает. По 2 забили в обоих случаях на прошлой стадии.

Так что предложу ставку «Сити» забьет 2 или 3 гола» за 1,70», — сказал Генич.

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Эрлинг Холанд не забивает на протяжении четырёх матчей. Такого с ним не случалось со времён «Мольде».
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