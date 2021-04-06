«Реал» — «Ливерпуль»: прогноз Егора Титова на игру Лиги чемпионов в Испании

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Ливерпуль».
Ставка: «Ливерпуль» не проиграет и ТБ 2.5 гола за 3.00.
«Реал» весь сезон испытывал проблемы с травмированными. И сейчас ситуация не изменилась к лучшему. Перед важнейшими встречами потеряли лидера команды Рамоса. А сколько раз он вытаскивал «Реал» на финише сезона в последние годы, забивая на последних минутах. Но придется обойтись без него. Но в какой-то мере здесь команды квиты. У «Ливерпуля» давно нет Ван Дейка, а еще и не сыграют Гомес и Матип, два других центральных защитника, не будет и Хендерсона.
Учитывая проблемы команд в защите, я ожидаю здесь большого количества забитых мячей. Но при этом больше у меня ожиданий от «Ливерпуля». Все-таки класс атаки у него выше. Там и Салах, и Фирмино, и Мане, и Жота. А у «Реала» стабильно высокий уровень демонстрирует только Карим Бензема.Винисиус, Асенсио — это все от случая к случаю.
Победа «Ливерпуля» над «Арсеналом» говорит о том, что команда Клоппа приходит в себя. Да и матч гостевой, что для «Ливерпуля» даже лучше, учитывая его результаты на «Энфилде». Моя ставка — «Ливерпуль» не проиграет и тотал больше 2,5 мяча», — сказал Титов.
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