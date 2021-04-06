«Ман Сити» – «Боруссия» Дортмунд: прогноз Артура Петросьяна на игру 1/4 финала ЛЧ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Манчестер Сити» – «Боруссия» Дортмунд.
Ставка: победа «Ман Сити» с форой (-1.5) за 2.05.
«У Дортмунда явно не все в порядке. Всего одна победа в последних пяти матчах и поражение в ключевом матче Бундеслиги «Айнтрахту» — после него отставание от зоны Лиги чемпионов увеличилось до семи очков за семь туров до окончания сезона.
Так что ближайшие перспективы команды призрачны, ведь непопадание в Лигу чемпионов с почти стопроцентной вероятностью будет означать расставание с как минимум одной из звезд, а возможно, и двумя (Холландом и Санчо). Сам норвежец не забил ни в одном из трех матчей за сборную, как и в матче чемпионата на выходных. Видимо, разговоры о грядущем переходе в топ-клуб влияют и на непроницаемого с виду викинга.
Ну а «Сити» продолжает штамповать победы. Вот и «Лестер» ничего не смог поделать с командой Гвардиолы, которая даже не включала полные обороты. Последние четыре матча она выиграла с общим счетом 9:0 и продолжает вести борьбу за все четыре трофея в этом сезоне.
Не думаю, что сбившаяся с верного пути «Боруссия» сможет вдруг преподнести здесь сенсацию», — сказал Петросьян.
- 6 апреля 2021
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:15
-
08:45
-
08:15
-
07:45
- 5 апреля 2021
-
21:45
-
21:42
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:00