«Манчестер Сити» — «Боруссия»: прогноз Дмитрия Симонова на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Манчестер Сити» — «Боруссия» Дортмунд.



Ставка: победа «Манчестер Сити» и обе забьют за 2.73.



«Не вижу шансов на успех у «Боруссии», которая на выходных проиграла важнейший матч «за Лигу чемпионов» дома «Айнтрахту» (1:2), сильно отстала от четвёртого места и теперь, помимо прочего, должна смириться с тем, что потеряет летом Эрлинга Холанда (ему выступать в турнирах уровнем ниже ЛЧ уже не по статусу). Полагаю, хозяева без труда одержат победу над расстроенным соперником и пройдут дальше по сумме двух встреч.



При этом важно отметить, что «Боруссия» в последний раз уходила с поля без гола в сентябре прошлого года. Безусловно, «Сити» великолепен в обороне (четыре сухих матча из последних пяти, ноль пропущенных в 1/8 финала против «Боруссии» из Гладбаха) и особенно дома постарается не пропустить. Но, думаю, свою роль сыграет персональная мотивация Холанда, который теперь играет на себя, на рост собственного ценника в Европе. Как знать, вдруг он летом окажется как раз в «Ман Сити»? Хотя и других претендентов хватает. К слову, против «Айнтрахта» Холанд упустил два верных шанса; его можно признать виновником поражения в какой-то мере, и теперь норвежец постарается исправиться. Его безголевая серия затянулась — четыре матча с учетом трёх поединков за сборную Норвегии, поэтому пора начинать снова забивать», — сказал Симонов.

«Ман Сити» — «Боруссия» Д. Прогноз: песенка Холанда спета. Немцы покинут Лигу чемпионов Эрлинг Холанд не забивает на протяжении четырёх матчей. Такого с ним не случалось со времён «Мольде».