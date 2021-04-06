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«Ман Сити» — «Боруссия» Д: ставка Максима Калиниченко на игру 1/4 финала Лиги чемпионов

«Ман Сити» — «Боруссия» Д: ставка Максима Калиниченко на игру 1/4 финала Лиги чемпионов
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Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Боруссия» Дортмунд.

Ставка: ТБ 1.5 в 1-м тайме за 2.26.

«Встречаются две ультраатакующие команды. В составах собраны очень качественные футболисты, помогающие переводить мяч из полузащиты в атаку, а также обеспечивающие забитые голы. Именно, что философия у обоих клубов атакующая, и соответственный набор футболистов у них есть.

Также оба соперника имеют некоторые проблемы в обороне. Хотя «Сити», конечно, исправил этот аспект своей игры в этом сезоне. За последние полгода клуб проиграл всего один раз, и вообще он редко много пропускает.

Сейчас команда Гвардиолы уверенно возглавляет таблицу чемпионата Англии, имея большой отрыв от преследователей. «Боруссия» такими успехами похвастаться не может, она пытается в Бундеслиге хотя бы войти в зону выхода в ЛЧ.

Игры в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов являются некоторой отдушиной для дортмундцев. Здесь они играют без груза ответственности, пытаются пройти как можно дальше. В некоторой степени налегке «Боруссия» уже так прошла «Севилью», которую многие считали фаворитом в их паре.

Но сейчас зацепиться за полуфинал дортмундцам будет очень тяжело, на мой взгляд. В матче с нынешним «Сити» у них мало шансов. Сейчас команда Гвардиолы отлично сбалансирована. «Горожане» показывают, как нужно организовывать современных футболистов, чтобы они не теряли свои лучшие качества, а также играли на команду.

В этой паре для меня фаворит очевиден – «Сити». Хотя стоит учитывать, что нас ждёт двухматчевое противостояние. В первом матче может всё быть не так предсказуемо. Поэтому в этой игре, исходя из котировок от букмекеров, я предложу заключить пари на тотал.

Думаю, в этом матче активная борьба начнётся с первых минут, так что предложу поставить на тотал голов больше 1.5 в первом тайме», — сказал Калиниченко.

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