«Ман Сити» — «Боруссия» Д: ставка Максима Калиниченко на игру 1/4 финала Лиги чемпионов

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Боруссия» Дортмунд.



Ставка: ТБ 1.5 в 1-м тайме за 2.26.



«Встречаются две ультраатакующие команды. В составах собраны очень качественные футболисты, помогающие переводить мяч из полузащиты в атаку, а также обеспечивающие забитые голы. Именно, что философия у обоих клубов атакующая, и соответственный набор футболистов у них есть.



Также оба соперника имеют некоторые проблемы в обороне. Хотя «Сити», конечно, исправил этот аспект своей игры в этом сезоне. За последние полгода клуб проиграл всего один раз, и вообще он редко много пропускает.



Сейчас команда Гвардиолы уверенно возглавляет таблицу чемпионата Англии, имея большой отрыв от преследователей. «Боруссия» такими успехами похвастаться не может, она пытается в Бундеслиге хотя бы войти в зону выхода в ЛЧ.



Игры в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов являются некоторой отдушиной для дортмундцев. Здесь они играют без груза ответственности, пытаются пройти как можно дальше. В некоторой степени налегке «Боруссия» уже так прошла «Севилью», которую многие считали фаворитом в их паре.



Но сейчас зацепиться за полуфинал дортмундцам будет очень тяжело, на мой взгляд. В матче с нынешним «Сити» у них мало шансов. Сейчас команда Гвардиолы отлично сбалансирована. «Горожане» показывают, как нужно организовывать современных футболистов, чтобы они не теряли свои лучшие качества, а также играли на команду.



В этой паре для меня фаворит очевиден – «Сити». Хотя стоит учитывать, что нас ждёт двухматчевое противостояние. В первом матче может всё быть не так предсказуемо. Поэтому в этой игре, исходя из котировок от букмекеров, я предложу заключить пари на тотал.



Думаю, в этом матче активная борьба начнётся с первых минут, так что предложу поставить на тотал голов больше 1.5 в первом тайме», — сказал Калиниченко.

«Ман Сити» — «Боруссия» Д. Прогноз: песенка Холанда спета. Немцы покинут Лигу чемпионов Эрлинг Холанд не забивает на протяжении четырёх матчей. Такого с ним не случалось со времён «Мольде».