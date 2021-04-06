«Реал» Мадрид — «Ливерпуль»: прогноз Ильи Казакова на встречу 1/4 финала Лиги чемпионов

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Реал» Мадрид — «Ливерпуль.
Ставка: обе забьют за 1.68.
«Битва атакующих, результативных и творческих команд. Если в первой части оба клуба играли с перепадами, сталкивались с кризисами, завышенными ожиданиями, то сейчас и те, и те выглядят более уверенно, чем ещё недавно.
Победа над «Аталантой» дала многое команде Зинедина Зидана. Ну и Карим Бензема сейчас выглядит, как настоящая звезда.
«Ливерпуль» смотрится неплохо. Команда Юргена Клоппа очень уверенно обыграла «РБ Лейпциг». Не менее уверенно она вынесла в последнем туре АПЛ «Арсенал».
«Ливерпуль» играет с переменным успехом с «Реалом» в Лиге чемпионов. Поэтому можно ставить на то, что предстоящая игра не закончится вничью. Уверен, что в первом матче решится многое.
Я бы поставил на то, что обе команды забьют, а игра получится верховой. «Ливерпуль» в последних матчах не побеждал испанские клубы. Сейчас пришло время хотя бы сделать игру такой, чтобы она осталась в памяти.
Ну а «Реал» должен обеспечить себе какой-то задел перед ответной игрой. Поэтому я жду искромётного футбола», — сказал Казаков.
- 6 апреля 2021
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