«Реал Мадрид» — «Ливерпуль»: ставка Артура Петросьяна на игру плей-офф Лиги чемпионов

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Реал Мадрид» — «Ливерпуль».



Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (0) за 1.93.



«Ливерпуль» показал, что находится в отличном состоянии, несмотря на международную паузу. Вообще ничего не позволили сделать «Арсеналу». Со счетом 3:0 выиграли мерсисайдцы. Показали очень хороший уровень интенсивности, прессинга. Сразу несколько игроков провели очень хорошие матчи: Салах, Фабиньо, Трент. Второй, кстати, был признан лучшим игроком матча.



У «Ливерпуля» по-прежнему есть кадровые проблемы. В центре защиты играют Кабак и Филлипс. Понятно, что в долгосрочной перспективе ни на того, ни на другого рассчитывать нельзя. Но возвращение Фабиньо в центр поля позволило обороне чувствовать себя достаточно комфортно. У пары центральных защитников в матче с «Арсеналом» особо работы и не было.



Осталось не так много игр, но именно этот матч показал, в каком состоянии находится «Ливерпуль». Во время матча был даже показательный момент, что при счёте 2:0 в пользу «Ливерпуля» Трент сломя голову нёсся в центре поля прессинговать защитника «Арсенала». Этот момент и привёл к третьему голу, так что всё в порядке у «Ливерпуля» с физикой и с моральным состоянием, в чём мы убедились тоже.



Что касается «Реала», то там тоже есть кадровые проблемы. Во-первых, не будет Серхио Рамоса, лидера обороны и команды в целом. Может быть, ему даже и повезло в некотором роде. Можно только представить, с каким настроем игроки «Ливерпуля» играли бы против него. Хоть команда и не жёсткая, и не грубая, но испанцу не поздоровилось бы.



Тони Кроос находится не в лучшем состоянии. По поводу его травмы есть некоторые опасения. Вальверде не сыграет против «Ливерпуля». Последняя игра против «Эйбара» показала, что ничего из себя «Реал» не представляет. Мне кажется, что с давлением «Ливерпуля» мадридцы могут и не совладать. Центр поля достаточно медленный. Но и в целом общекомандное движение уступает тому, которое может предложить «Ливерпуль».



Касаемо ставок я бы здесь плясал от мерсисайдцев. Во-первых, общая победа, то есть проход «Ливерпуля» в полуфинал. Мне кажется, что его стоит рассмотреть. Коэффициент падает. Сразу после матча с «Арсеналом» он сильно снизился.



Мне кажется, что даже в гостевой игре «Ливерпуль» будет выглядеть лучше, чем «Реал», поэтому победа гостей с форой (0) с коэффициентом под двойку и индивидуальный тотал «Ливерпуля» больше 1.5 мяча», — сказал Петросьян.

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