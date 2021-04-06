«Манчестер Сити» — «Боруссия»: прогноз Романа Нагучева на встречу Лиги чемпионов 6 апреля

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Манчестер Сити» — «Боруссия» Дортмунд.



Ставка: победа «Манчестер Сити» и ТМ 4.5 гола за 1.70.



«Манчестер Сити» против дортмундской «Боруссии» — это будет что-то типа недавнего противостояния между «Ман Сити» против мёнхенгладбахской «Боруссии», когда команда из Англии очень легко справилась.



Здесь будет тяжелее, потому что есть и Холланд, есть и другие футболисты, которые в неплохой форме. Но Дортмунд нестабилен. Может неплохо сыграть против «Баварии», а потом спокойно проиграть «Кёльну». В таком состоянии команда пребывает весь сезон. В следующем, может быть, что-то будет иначе, но пока «Манчестер Сити» — более стабильная команда.



«Ман Сити» играет у себя дома, где почти не проигрывает, почти не пропускает. Именно поэтому мне кажется, что «Манчестер Сити» выиграет в этой встрече.



Однако ставка на просто победу «Сити» скучна. Там коэффициент всего 1,38. Это мало. Чтобы её увеличить, я предложу ставку победа «Манчестер Сити» и тотал меньше 4.5 мяча.



Думаю, что разгрома не будет. Дортмунд много не забьёт, да и «Сити» с серьёзными командами играет в кошки-мышки. Может один за тайм забить, может и три, а может и четыре, но не больше 4.5 мяча.



Мне кажется, что победа «Манчестер Сити» при тотале матча меньше 4.5 мяча — это очень достойный вариант», — сказал Нагучев.

«Ман Сити» — «Боруссия» Д. Прогноз: песенка Холанда спета. Немцы покинут Лигу чемпионов Эрлинг Холанд не забивает на протяжении четырёх матчей. Такого с ним не случалось со времён «Мольде».