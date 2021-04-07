«Бавария» — «ПСЖ»: где будет трансляция, когда начало, по какому телеканалу покажут матч

7 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «ПСЖ». Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев: поставить на победу немцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.94. Успех французского клуба оценён экспертами в 3.80. А ставки на ничью принимаются за 3.90.
Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Бавария» — «ПСЖ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.56, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.52. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» можно за 1.53.
На пенальти дают 2.40, на удаление — 3.80. Гол Килиана Мбаппе идёт за 2.50, гол Томаса Мюллера — за 3.20.
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