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«Порту» — «Челси»: смотреть онлайн, трансляция матча ЛЧ, какой телеканал покажет

«Порту» — «Челси»: смотреть онлайн, трансляция матча ЛЧ, какой телеканал покажет
Ставки / Прогнозы 0
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7 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Порту» — «Челси». Начало игры — в 22:00 мск.

Встреча пройдёт на нейтральном поле в Испании. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Футбол 1».

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей: поставить на победу британцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.80. Успех португальского клуба оценён экспертами в 5.20. А ставки на ничью принимаются за 3.60.

Букмекеры не считают, что матч Лиги чемпионов «Порту» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.56, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.69. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.71. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21. Поставить на «обе забьют» предлагается за 2.25.

На пенальти дают 3.20, на удаление — 4.00. Гол Тима Вернера идёт за 2.50, гол Мэйсона Маунта — за 4.50.

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