СКА — ЦСКА, 3-й матч: результат, как сыграли, какой счёт, кто победил

В третьем матче финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина СКА проиграл ЦСКА в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2. Счёт в серии — 3-0 в пользу москвичей.

На второй минуте СКА открыл счёт в матче: форвард Евгений Тимкин получил передачу из-за ворот от нападающего Владислава Каменева и прервал сухую серию Ларса Юханссона.



После первого перерыва столичная команда вышла вперёд. На 24-й минуте Антон Слепышев сравнял счёт. На 26-й минуте Джон Гилмор с синей линии бросал по воротам, а Максим Мамин удачно подставил клюшку и переправил шайбу в дальний угол — 1:2. Ещё через полторы минуты Гилмор ассистировал Максиму Шалунову — отдал передачу на правый пятак, где Шалунов броском в касание увеличил преимущество гостей.



За три с половиной минуты до конца третьего периода Игорь Ожиганов удачнее всех сыграл в толкучке на пятаке и отыграл одну шайбу петербуржцев. Ещё дважды ЦСКА забил в пустые ворота. Отличились Мэт Робинсон и Константин Окулов.

Поставить на победу ЦСКА предлагалось за 2.53: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2530 рублей. Успех СКА оценивался в 2.65, ничья — в 3.80.

Тотал больше 4.5 шайбы шёл за 2.45, гол в первые 10 минут — за 2.12, а итоговая победа ЦСКА — за 1.88.